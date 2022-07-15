Ученый объяснил, как в СССР появился ВИЧ Ученый Покровский объяснил, что ВИЧ в СССР мог быть привезен из Конго

Академик РАН, специалист в области ВИЧ-инфекций Вадим Покровский рассказал, каким образом вирус иммунодефицита человека появился в Советском Союзе. Он вспомнил, что первая массовая вспышка заболевания возникла в Элисте в 1988 году, а сам штамм вируса туда привез мореплаватель из африканского государства Конго. Об этом он поделился с Lenta.ru.

Специалист утверждает, что в 80-е инфекция была широко распространена именно в Конго. Советский путешественник отправился на африканский континент в 1982 году, за шесть лет до распространения вируса в Элисте.

Он за шесть лет до этого ездил в Конго, работал там в команде на берегу. Ну, чем заниматься матросу на берегу? Так вирус попал в СССР. Когда мы выделили штамм ВИЧ, который был обнаружен у больных в Калмыкии, выяснилось, что это довольно редкий вариант вируса иммунодефицита, — отметил Покровский.

По его словам, после этого инфекция распространилась по всей стране — ВИЧ-инфицированные жители Калмыкии отправились в Волгоград, Ростов-на-Дону и Ставропольский край, где заболевание также распространилось широко и быстро.

Тем не менее ученый замечает, что ВИЧ-инфекция появилась в СССР задолго до отправления жителя Элисты в Конго. Она могла присутствовать у ~200 советских граждан, однако она не несла опасность массового распространения.

Ранее сообщалось, что 41% россиян негативно оценивают ситуацию с доступом к медицинской помощи за последний год. Противоположной позиции придерживаются 46% граждан. При этом 57% опрошенных считают, что ситуация с медицинской помощью за это время ухудшилась.

Больше всего положительных оценок (64%) встречается среди ответов наиболее молодой возрастной группы. Самая довольная медицинской помощью группа — мужчины в возрасте 18–24 лет (67% положительных оценок), а самая недовольная — мужчины 45–59 лет (48% отрицательных оценок).