Ученый объяснил, как сделать музей из МКС Ученый Эйсмонт: МКС можно перевести в режим посещения и коммерческого использования

Фото: Международная космическая станция /NASA

Идеи перевести Международную космическую станцию (МКС) в режим посещения и коммерческого использования высказываются давно, в частности станцию можно переоборудовать в музейно-туристическую категорию, рассказал в беседе с NEWS.ru кандидат технических наук, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. По его словам, для этого нужно будет поднять орбиту МКС на 100-150 км.

Тогда забот о поддержании высоты орбиты больше не будет, она долго будет удерживаться на этой высоте, поскольку тормозящее влияние атмосферы уже не будет сказываться, — объяснил Эйсмонт.

По его мнению, станцию можно коммерчески использовать в том виде, который окажется наиболее подходящим. Это может быть научный, образовательный туризм или музейная достопримечательность для потомков, которые через 50 лет будут посещать эту станцию как экспонат уже старой техники.

Ранее Эйсмонт заявил, что России вполне реально освоить Луну после появления собственной орбитальной станции. Он напомнил о том, что, согласно американской программе «Артемида», планируются пилотируемые запуски на Луну. По словам эксперта, РФ все-таки присоединится к этому проекту и это неизбежно.

Глава Роскосмоса Юрий Борисов объявил на встрече с президентом Владимиром Путиным о решении выйти из проекта Международной космической станции после 2024 года, пишет ТАСС. Он отметил, что основным приоритетом в пилотируемой космонавтике будет создание российской орбитальной станции и дальнейшее обеспечение отечественной экономики необходимыми космическими услугами.