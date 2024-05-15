Ученый назвал причины внезапной смерти детей и подростков Ученый РАН Власов: подростки внезапно гибнут от врожденных проблем или инфекций

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Смертность среди детей, подростков и молодежи очень низкая, но отдельные случаи внезапной гибели происходят, например, во время занятий спортом, заявил NEWS.ru доктор медицинских наук член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Василий Власов. По его словам, это может быть связано с врожденными или приобретенными особенностями конкретного организма.

Старшие дети, подростки и молодежь до 20 лет имеют очень низкую смертность по всем причинам.<…> В действительности это бывает, например, во время занятий на уроке физкультуры. Связано это с тем, что у людей могут присутствовать врожденные или приобретенные (допустим, в результате инфекции) особенности. Они приводят, например, к остановке сердца или разрыву крупного сосуда, — заявил Власов.

При этом он подчеркнул, что таких случаев крайне мало и в большинстве из них, как с врожденными проблемами проводимости сердца, ничего сделать нельзя. Выявление же аномалий в сосудах головного мозга возможно, но также нереализуемо в сколько-нибудь массовом порядке.

В случае с особенностями строения сосудов головного мозга, так называемым расширениям или аневризмам, кое-что можно сделать, но, к сожалению, их выявление в массовом порядке нереалистично, — констатировал ученый.

Ранее стало известно, что 12 мая ученица воскресной школы в Подмосковье умерла, предположительно, от инсульта. Тело пятиклассницы без сознания нашла мама, приехавшие по вызову врачи констатировали смерть. Экспертиза предположила, что причиной случившегося мог стать гормональный сбой, связанный с подростковым периодом.