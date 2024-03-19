Учебные заведения России обязали вывешивать флаг России Госдума обязала все учебные заведения в стране вывешивать флаг России

Госдума приняла закон, обязывающий все образовательные учреждения страны вывешивать флаг России, сообщает ТАСС. Проект федерального конституционного закона одобрен сразу во втором и третьем чтениях. Норма должна вступить в силу с сентября этого года

Уточняется, что изменения вносятся в федеральный конституционный закон «О государственном флаге Российской Федерации». Согласно новшествам, флаг должен быть вывешен на постоянной основе на зданиях учебных заведений независимо от форм собственности или установлен постоянно на их территориях.

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству порекомендовал принять этот закон в феврале этого года. В пояснительной записке к документу указывалось, что целью нормы является «укрепление неразрывности и последовательности в процессе воспитания патриотизма, традиционных духовно-нравственных ценностей и общероссийской гражданской идентичности».

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что ветеранов СВО необходимо привлекать к ведению уроков «Основы безопасности и защита Родины», которые появятся в расписании российских школ с 1 сентября. По ее словам, для повышения заинтересованности участников боевых действий в педагогической работе им нужно доплачивать.