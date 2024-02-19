В Госдуме порекомендовали обязать школы вывешивать флаги России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству порекомендовал принять в первом чтении законопроект, обязывающий вывешивать флаг России на зданиях всех образовательных учреждений страны, сообщает «Царьград». При этом флаги должны находиться на зданиях постоянно.

Как пишет издание, соответствующая законодательная инициатива была внесена на рассмотрение палаты 1 февраля. В пояснительной записке к документу указывалось, что целью новой нормы является «укрепление неразрывности и последовательности в процессе воспитания патриотизма, традиционных духовно-нравственных ценностей и общероссийской гражданской идентичности».

Авторы законопроекта предложили распространить обязанность вывешивать флаг России на все школы, детские сады, колледжи и высшие учебные заведения. При этом уточняется, что если речь идет не о здании целиком, а о многоквартирном доме или отдельном помещении, то флаг должен вывешиваться на постоянной основе только на территории самой образовательной организации, а в праздничные дни дополнительно вывешиваться и на самих зданиях.

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