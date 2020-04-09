Учебную программу старшеклассников не будут переносить на следующий год

https://static.news.ru/photo/4c38f59c-7aff-11ea-aad0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Учебная программа для старшеклассников не может быть перенесена на следующий год. Об этом заявил замминистра просвещения России Виктор Басюк.

Этим ситуация с обучением школьников с девятого по одиннадцатый классы существенно отличается от той, что сложилась с первого по восьмой классы, отметил он.

По некоторым предметам можно сегодня закончить обучение детей. Но при этом материал четвёртой четверти должен быть перенесён на следующий год. Это не касается старшеклассников: у девятых, десятых, одиннадцатых классов — в полном объёме учебный материал, — цитирует Басюка ТАСС.

Ранее в Минпросвещения разрешили регионам сократить сроки обучения школьников с первого по восьмой классы, если эпидемическая обстановка по коронавирусу останется неблагоприятной.

Однако для старших учеников вариант с досрочным завершением учебного года рассматриваться не должен, предупредили в министерстве. Выпускники одиннадцатых классов должны получить все необходимые знания, в том числе в дистанционном формате, для успешного освоения школьной программы и подготовки к единому госэкзамену (ЕГЭ).

Что касается девятиклассников, министерство предписало провести основной госэкзамен (ОГЭ) в очном режиме. Вместе с тем они не будут сдавать предметы по выбору. Как писал NEWS.ru, такая рекомендация уже «ушла в регионы».