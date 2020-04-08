Учебный год для учеников 1-8 классов может завершиться досрочно

Сроки обучения школьников с первого по восьмой классы в регионах могут быть сокращены, если эпидемическая обстановка по коронавирусу остаётся неблагоприятной. Такие рекомендации озвучили в Министерстве просвещения.
Регионам предложено изменить календарный график или завершить учебный год с учётом результатов проверочных работ, проведённых в дистанционном формате,
При необходимости региональные власти вправе перенести часть общеобразовательной программы с текущего учебного года на следующий, уточнили в министерстве.
Однако для учеников с девятого по одиннадцатый классы вариант с досрочным завершением учебного года рассматриваться не должен, предупредили в Минпросвещения. Старшеклассники должны получить все необходимые знания, в том числе в дистанционном формате, для успешного освоения школьной программы и подготовки к ЕГЭ.
Обязательный госэкзамен для выпускников девятых классов также предписано провести в очном режиме.
Ранее NEWS.ru писал, что в Интернете появился портал «Онлайн-образование». Он призван помочь педагогам в организации дистанционного обучения.
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