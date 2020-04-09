Девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору на ОГЭ из-за COVID-19

Учащиеся девятых классов не будут сдавать предметы по выбору на основном государственном экзамене (ОГЭ) в 2020 году. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
Такое решение принято на фоне распространения коронавирусной инфекции. Соответствующая рекомендация уже «ушла в регионы»,
Ранее Министерство просвещения предписало провести ОГЭ для выпускников девятых классов в очном режиме.
Помимо этого, как писал NEWS.ru, сроки обучения школьников с первого по восьмой классы в регионах могут быть сокращены, если эпидемическая обстановка по коронавирусу останется неблагоприятной.
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