Девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору на ОГЭ из-за COVID-19

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Два человека пострадали при взрыве в московском бизнес-центре. ЧП произошло 9 апреля 2020 года около посольства Словакии в РФ.

Два человека пострадали при взрыве в московском бизнес-центре. ЧП произошло 9 апреля 2020 года около посольства Словакии в РФ. Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу...