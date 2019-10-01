https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Участок Малой Дмитровки от Большого Путниковского переулка до Успенского переулка 1 октября перекрыли в связи с проведением церемонии прощания с режиссёром Марком Захаровым.

Ограничения будут действовать до 14:00, передаёт пресс-служба ЦОДД в Twitter. До этого часа и продлится церемония прощания с Марком Захаровым в театре «Ленком», в котором режиссёр был художественным руководителем.

Автомобилистов просят в указанное время заранее планировать маршрут объезда, сообщает «Москва 24».

Захаров умер на 86-м году жизни после продолжительной болезни 28 сентября. За год он перенёс два воспаления лёгких. 20 августа его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Врачи подозревали, что у артиста двустороннее воспаление лёгких. Его планировали выписать в сентябре. Российские телеканалы изменили сетку вещания в связи с уходом из жизни великого режиссёра.

Ранее News.ru сообщал, что Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище. По словам источника в его окружении, решение принято окончательно.