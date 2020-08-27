Участник операций в Сирии объяснил выгоду от ДТП с военными РФ и США

https://static.news.ru/photo/080cfdf2-e858-11ea-b5cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: syria.mil.ru

Обвинения в адрес России в связи с ДТП в Сирии, участниками которого стали российские и американские военные, могут быть выгодны руководству США в преддверии президентских выборов, заявил участник военных операций в Сирии на условиях анонимности.

Почему они сейчас этот момент качнули?.. Сами же знаете, что у них выборы не за горами. То есть, такие события можно всегда привязывать к подобным мероприятиям. Вот надо показать свою сильную позицию, — считает он.

По его словам, военные РФ и США регулярно сталкиваются между собой, чаще всего не намерено. Сам он был свидетелем нескольких таких происшествий.

Это заранее никем не планируется. Просто координации между [российским и американским] штабами нет. У них свои задачи, у нас свои, — подчеркнул участник военных операций в Сирии.

Он предположил, что ситуация с ДТП вряд ли приведёт к чему-нибудь серьёзному, отметив, что это «политика, и не более». По его словам, никакой конфронтации не было и нет, а служащие в Сирии военные, когда происходит подобное «выйдут, покурят, руки пожмут, да разойдутся», передаёт URA.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что четверо военнослужащих армии США получили травмы в инциденте с участием российских военных на северо-востоке Сирии. В Вашингтоне виновными в этой аварии назвали российских военных.

В свою очередь глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов провёл телефонные переговоры с председателем объединённого комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. Они обсудили недавний инцидент в Сирии с участием военных обеих стран.