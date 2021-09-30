Участницу провокационной фотосессии у Кремля арестовали на 10 суток

Участницу скандальной фотосессии на Красной площади в Москве, 19-летнюю Анастасию Чистову арестовали на 10 суток, сообщил Telegram-канал Mash. Девушка оказала сопротивление при задержании.

Участники скандальной фотосессии привлечены к административной ответственности. Собранные факты о неуважительном отношении блогера и его подруги к обществу, а также факты, содержащие признаки оскорбления чувств верующих, будут переданы в Следственный комитет для правовой оценки.

Ранее в Интернете появилась провокационная фотография на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади, сделанная блогером из Таджикистана Русланом Бобиевым. На фото, вызвавшем недовольство правоохранительных органов, девушка в куртке с надписью «полиция» имитировала секс с блогером. Пост сопровождался подписью: «Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить».

Как сообщили в пресс-службе столичного МВД, автор снимка и девушка, изображенная на фото, задержаны. Им грозит 15 суток за хулиганство, после чего блогера могут депортировать из России, а девушка может быть оштрафована за незаконное ношение военной и приравненной к ней формы. Отмечается, что при задержании Бобиев принёс свои искренние извинения и заявил, что «больше так не будет».