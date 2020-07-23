У собак и кошек обнаружены антитела к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/7a441282-cd07-11ea-83b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Итальянские учёные обнаружили в некоторых из взятых у 1,4 тысячи кошек и собак образцов антитела к COVID-19.

Об этом сообщается в препринте исследования, опубликованном на ресурсе bioRxiv. Всего были изучены образцы, взятые у 915 собак и 505 кошек. Их собирали в различных регионах Италии, большую часть — в Ломбардии.

У всех 1420 животных ПЦР-тесты на коронавирус оказались отрицательными. Однако у 13 собак и шести кошек были выявлены антитела к COVID-19. При этом наибольшее число питомцев с антителами было обнаружено среди тех, чьи хозяева переболели коронавирусом: 12,8% и 4,5% соответственно, передаёт РИА Новости.

Мы выявили у животных уровень серопозитивности, сравнимый с обнаруженным у людей в рамках выборочного исследования в тот же период времени в странах Европы. Это подразумевает, что заражение среди домашних животных не является чем-то необычным, — говорится в материалах исследования.

Однако учёные не считают, что результаты работы являются убедительными доказательствами возможности передачи заболевания от питомца к человеку.

Ранее NEWS.ru писал о том, что исследователи из Колумбийского университета в Нью-Йорке разработали смесь из активных антител, которая может победить коронавирусную инфекцию, нейтрализуя её в организме человека.