У одного из сенаторов выявлен коронавирус

https://static.news.ru/photo/39ca03b0-c668-11ea-8735-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У одного из сенаторов тест на коронавирус дал положительный результат. В настоящее время он чувствует себя хорошо, лечение проходит амбулаторно.

Об этом РИА Новости рассказал председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко. Имя сенатора не называется. Также стало известно, что ещё у троих сенаторов повышенная температура, они приняли решение не приходить на заседание Совфеда, чтобы не подвергать опасности своих коллег.

Заседание состоится в среду, в нём примут участие только те, у кого хорошее самочувствие и отрицательный тест на коронавирус.

Ранее российские учёные провели масштабное исследование в Москве, результаты которого показали, что вероятность передачи коронавируса не снижается при лёгкой и бессимптомной форме течения болезни. Исследование показало, что приблизительно каждый пятый контакт бессимптомного больного коронавирусной инфекцией подхватывал заболевание. COVID-19 заражаются в среднем 22% контактов бессимптомных носителей и 20% контактирующих с больными в лёгкой форме. Среди тех, кто контактирует с «тяжёлыми» больными, заразились в среднем 15%. Полученные данные основываются на изучении 335 тысяч человек, которые контактировали с 107 тысячами заражённых, писал NEWS.ru.