У одного из сенаторов выявлен коронавирус

У одного из сенаторов тест на коронавирус дал положительный результат. В настоящее время он чувствует себя хорошо, лечение проходит амбулаторно.
Об этом РИА Новости
Заседание состоится в среду, в нём примут участие только те, у кого хорошее самочувствие и отрицательный тест на коронавирус.
Ранее российские учёные провели масштабное исследование в Москве, результаты которого показали, что вероятность передачи коронавируса не снижается при лёгкой и бессимптомной форме течения болезни. Исследование показало, что приблизительно каждый пятый контакт бессимптомного больного коронавирусной инфекцией подхватывал заболевание. COVID-19 заражаются в среднем 22% контактов бессимптомных носителей и 20% контактирующих с больными в лёгкой форме. Среди тех, кто контактирует с «тяжёлыми» больными, заразились в среднем 15%. Полученные данные основываются на изучении 335 тысяч человек, которые контактировали с 107 тысячами заражённых, писал NEWS.ru.
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