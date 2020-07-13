Российские учёные: бессимптомные больные активно передают коронавирус

https://static.news.ru/photo/baf51d80-c5b4-11ea-bd80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские учёные провели масштабное исследование в Москве, результаты которого показали, что вероятность передачи коронавируса не снижается при лёгкой и бессимптомной форме течения болезни.

Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передаёт «Интерфакс». По её словам, исследование показало, что приблизительно каждый пятый контакт бессимптомного больного коронавирусной инфекцией подхватывал заболевание. COVID-19 заражаются в среднем 22% контактов бессимптомных носителей и 20% контактирующих с больными в лёгкой форме. Среди тех, кто контактирует с «тяжёлыми» больными, заразились в среднем 15%. Полученные данные основываются на изучении 335 тысяч человек, которые контактировали со 107 тысячами заражённых.

Ракова констатировала, что результаты исследования российских учёных опровергают выводы специалистов Всемирной организации здравоохранения. В ВОЗ ранее заявили, что больные без симптомов не передают коронавирус. Московское исследование показало, что контакты больных без клинических проявлений заражаются даже чаще, однако на этот показатель могут влиять множество факторов.

За всё время пандемии в России выявлено 739 947 случаев COVID-19, страна занимает четвёртое место в мире по этому показателю. Скончались 11 614 человек.

NEWS.ru ранее писал о случае, когда больная без симптомов заразила коронавирусом более 70 человек, один раз воспользовавшись лифтом.