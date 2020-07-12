Женщина заразила коронавирусом 71 человека, проехавшись в лифте

Женщина с коронавирусом, но без каких-либо симптомов, совершила минутную поездку в лифте и заразила 71 человека, говорится в исследовании Центра по контролю заболеваний США.
Целью американского исследования было выяснить, какое влияние на эпидемиологическую ситуацию может оказать единственный заражённый человек.
В ходе проверки обстоятельств случаев массового заражения, специалисты изучили вспышку заболевания в двух больницах в Китае. Обнаружилось, что в одно из медучреждений был доставлен мужчина с инсультом, как оказалось, являвшийся носителем нового вируса. За время лечения, он заразил около 20 человек, в том числе, троих своих сыновей, навещавших его. Новые инфицированные распространили вирус ещё на 28 людей, включая врача и медсестёр больницы, а те — ещё дальше,
Медики долго не могли понять, кто же заразил первого заболевшего, они отслеживали все контакты, но картина не складывалась. Тогда исследователи решили проверить всех жильцов многоквартирного дома-башни, в котором он проживал. Выяснилось, что одна из жительниц дома приехала из США, но чувствовала себя хорошо и соблюдала правила режима самоизоляции. При обследовании у неё обнаружились антитела к коронавирусу. Эксперты восстановили картину всех её передвижений и узнали, что она не контактировала ни с кем из заражённых. Таким образом, остался только один возможный источник распространения инфекции — лифт, которым она однажды воспользовалась. Отмечается, что заражение могло происходить через прикосновение к кнопкам лифта.
Наши результаты показывают, как одиночная бессимптомная инфекция SARS-CoV-2 может привести к распространению инфекции среди населения, — заключили авторы исследования.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 12,5 млн человек по всему миру, более 566 тысяч умерли, свыше 7 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире с 727 162 подтверждёнными диагнозами. На первом месте США — более 3,2 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,8 млн, на третьем Индия — более 849 тысяч. Также в первой десятке Перу, Чили, Мексика, Великобритания и ЮАР.
Как писал NEWS.ru ранее, учёные из Королевского колледжа Лондона проанализировали иммунный ответ на коронавирусную инфекцию почти 100 пациентов и медиков двух лондонских больниц и выяснили, что иммунитет к коронавирусу резко снизился всего за три месяца.
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