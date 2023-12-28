У Никаса Сафронова украли NFT-елку и выставили на продажу за 8 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никас Сафронов

Злоумышленники украли у художника Никаса Сафронова NFT-елку за 3 млн рублей и выставили ее на продажу за 8 млн, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, команда художника пока не стала обращаться в полицию, но организовала внутреннее расследование.

Как пишет Mash, цифровая картина появилась на одном из сайтов с объявлениями с пометкой «эксклюзив». Злоумышленники, выставившие ее на продажу, также обещают в подарок новогоднюю открытку с автографом художника.

Украденную NFT-елку создали два года назад. В проекте участвовали 250 художников, каждый из которых украсил дерево игрушками. По плану изображение должны были продать за 3 млн рублей, а затем направить деньги на развитие юных талантов.

Сафронов ранее назвал дизайн логотипа цифрового рубля примитивным. По его мнению, оформление получилось не хуже и не лучше, чем у других, а его авторы едва ли изучали психологию восприятия цвета. Он также отметил сходство логотипа с долларом США и песо. По мнению художника, при разработке логотипа дизайнерам следовало не уподобляться отработанным европейским стандартам, а вместо этого создать что-то свое.