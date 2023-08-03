«Как песо»: Сафронов высмеял примитивный дизайн цифрового рубля Никас Сафронов назвал примитивным логотип цифрового рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народный художник, член Российской академии художеств Никас Сафронов в беседе с NEWS.ru назвал дизайн логотипа цифрового рубля примитивным. По оценке деятеля искусства, оформление получилось не хуже и не лучше, чем у других, отметив сходство с долларом США из-за двух полосок посередине. Сафронов также раскритиковал цветовую гамму, предположив, что люди, которые этим занимались, едва ли изучали психологию восприятия цвета.

Имея огромное наследие дизайнером и художников, можно было бы разработать что-то поинтереснее и «вкуснее». Психологически это вызывает опасения, потому что красный цвет всегда обозначает тревогу, опасность. Для логотипа можно было использовать зеленый или небесно-голубой цвет, что-то успокаивающее, вселяющее надежду и веру, чтобы люди не боялись вкладывать свои деньги, — сказал Сафронов.

По мнению художника, при разработке логотипа цифрового рубля дизайнерам следовало не уподобляться отработанным европейским стандартам, а вместо этого создать что-то свое.

Если мы потом обнаружим, что дизайнер этого логотипа получил за него большие деньги, станет обидно, потому что такое может создать любой, даже школьник. Песо выглядит так же, поэтому надо выделить и показать, что изображен именно рубль, — объяснил Сафронов

3 августа Банк России представил логотип цифрового рубля, выполненный в кораллово-алом и белом цветах со знаком национальной валюты и обрамляющей его окружностью, повторяющей форму традиционной монеты. Логотип будет интегрирован в банковcкие приложения, через которые можно будет oткрывать цифровые кошельки и проводить операции с цифрорублями.