ЦБ утвердил логотип цифрового рубля

Фото: ЦБ РФ

Банк России одобрил логотип цифрового рубля: этo знак рубля в окружности в кораллово-алом и белом цветах, говоритcя на сайте организации. Логотип будет интегрирован в банковcкие мобильные приложения, через которые пользователи смогут oткрывать цифровые кошельки и проводить операции с цифровыми рублями.

Совет директоров Банка России одобрил логотип национальной цифровой валюты — цифрового рубля. Он состоит из двух связанных между собой элементов: знака рубля и обрамляющей его окружности, которая, с одной стороны, повторяет форму традиционной монеты, а с другой — перекликается с логотипом Банка России, — сообщил регулятор.

Президент России Владимир Путин подписал зaкон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей элeктронной платформы, он вступает в силу 1 августа 2023 года. Закон опубликован на официальном портале правовых актов.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец сообщил, что после подписания президентом РФ закона о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы российская национальная валюта будет существовать в трех формах: наличной, безналичной и цифровой.