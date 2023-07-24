Экономист назвал последствия введения цифрового рубля Экономист Зубец спрогнозировал вытеснение безналичных цифровым рублем

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После подписания президентом РФ закона о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы российская национальная валюта будет существовать в трех формах: наличной, безналичной и цифровой, рассказал в беседе с «Радио 1» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. При этом, по его словам, цифровой рубль со временем вытеснит безналичную форму, в то время как наличные останутся.

Наличные деньги не исчезнут, потому что во многих маленьких городах, селах и деревнях до сих пор нет интернета, и люди платят только наличными деньгами. А вот безналичные деньги, вероятно, могут исчезнуть. На первом этапе они будут существовать параллельно, а в дальнейшем безналичные деньги будут уступать свое место цифровому рублю, — рассказал экономист.

Он пояснил, что цифровой рубль является электронной версией наличных и безналичных денег и представляет собой уникальный цифровой код, который хранится в электронном кошельке на специальной платформе Центробанка. По словам эксперта, цифровой рубль нужен больше государству, чем гражданам, — например для борьбы с коррупцией. Центробанк сможет проследить движение каждого рубля.

Если вы выделяете деньги на строительство поликлиники и потом эти цифровые рубли каким-то образом попадают на рынок недвижимости, например, на эти деньги покупается дача, дорогие украшения или дорогой автомобиль, то сразу возникает вопрос: а как они попали к тому человеку, который, вместо того чтобы потратить их на зарплату рабочим, покупает на них бриллианты? — объяснил эксперт.

В качестве примера использования цифрового рубля гражданами он привел ситуацию, когда родители выделяют ребенку цифровой кошелек, но вводят запрет на использование денег для покупки алкоголя или табака. В этом случае магазин деньги просто не примет.

Президент России Владимир Путин подписал зaкон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей элeктронной платформы, он вступает в силу 1 августа 2023 года. Закон опубликован на официальном портале правовых актов.