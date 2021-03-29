«У нас новая мебель»: мать с ребёнком-инвалидом не пустили в кафе

https://static.news.ru/photo/63b9d536-9086-11eb-afe5-96000091f725_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

В одну из шашлычных в подмосковном Одинцово не пустили мать с ребёнком-инвалидом. Женщина рассказала, что сотрудники заведения впервые отказали им в обслуживании — до этого она вместе с сыном часто появлялась в кафе, сообщает телеканал «360».

Мама мальчика Елена отметила, что шашлычная находится рядом с их домом. В последний раз они пришли туда и, увидев свободные места, попытались сесть за столик, однако сотрудники заведения отказали им в обслуживании.

Они сказали: «Мы обслуживать вас не будем, так как на коляске мы не обслуживаем детей. У нас не хватает места, у нас новая мебель — не будем обслуживать», — рассказала Елена.

Она добавила, что попыталась разобраться в произошедшем, на что ей сказали, что таково новое распоряжение руководства. Тогда женщина попыталась пригласить руководителей кафе на разговор, однако ей сказали, что их сегодня нет в заведении.

Нас не вытолкали, конечно, мы сами ушли. Но что нам оставалось <...>. Я написала жалобу в Роспотребнадзор и прокуратуру Московской области, пусть разбираются, — добавила мать мальчика.

При этом у сотрудников кафе немного другая версия событий. В заведении отметили, что предложили женщине вариант решения проблемы, но та отказалась. Там посоветовали оставить коляску снаружи, а мальчика пересадить на обычный стул. Ребёнок, к слову, находился в обычной детской коляске и понять, что он являлся инвалидом, официант не смог.

Она на это агрессивно ответила, отказалась. Здесь площадь маленькая и не позволяет разместить коляску — нет такой большой проходной или места, где можно было её поставить, — сказали в кафе. Там отметили, что уже принесли извинения маме мальчика.

Ранее NEWS.ru писал, что омич пожаловался, что водитель выгнал в мороз пожилую женщину-инвалида из автобуса. Прокуратура и СК региона проверяют эту информацию.