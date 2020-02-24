https://static.news.ru/photo/431d62d8-56f4-11ea-a07f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency/Global Look Press

Медики не зафиксировали повышения температуры у пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, доставленных на карантин в Казань.

Если говорить о состоянии здоровья восьми поступивших в нашу больницу, то повышения температуры не зафиксировано. Ведётся ежедневный лабораторный контроль, состояние у всех — хорошее, — цитирует ТАСС главного врача Республиканской клинической инфекционной больницы имени профессора Агафонова Марата Гатауллина.

По его словам, на контроле также находится состояние здоровья медиков, которые работают с людьми на карантине.

Ранее NEWS.ru писал, что восьмерых россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, разместили на двухнедельный карантин в Казани. Отмечается, что люди были доставлены авиацией МЧС 22 февраля на родину.

Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января и вернулся обратно 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили коронавирус. Он сошёл на берег ещё 25 января в Гонконге. А власти Японии по прибытии судна поставили его на карантин и в течение двух недель не выпускали на берег около 3,7 тысячи человек из 50 стран.

Всего на борту лайнера было 10 россиян. В страну вернулись восемь человек (двое лететь отказались), у троих из эвакуированных выявлен новый коронавирус. Все они чувствуют себя хорошо: заболевание протекает в лёгкой форме.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. К 24 февраля она затронула почти 80 тысяч человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни 2600 заболевших. Выздороветь удалось почти 25 тысячам пациентов.