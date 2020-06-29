Туроператоры рассказали о самых дешёвых турах по России

https://static.news.ru/photo/dd9392a8-b9fd-11ea-b489-fa163e074e61_660.jpg Куршская Коса, Калининградская область Фото: Alexandr Liskin/Global Look Press

Отправиться в недельное мини-путешествие по России этим летом можно ощутимо дешевле, чем год назад. Такие данные привели в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По информации организации, семидневные туры с заездом в гостиницу в период с 7 по 10 июля подешевели по сравнению с этими же датами 2019 года на 12%. При этом так называемых пакетных предложений стало в три раза больше.

При этом наиболее востребованными направлениями оказались Калининград, Краснодарский край, Крым, Алтай, Байкал.

Несмотря на взрывной рост спроса на российские курорты, который уже привёл к дефициту мест в отелях, в ассортименте туроператоров много бюджетных предложений, — сказано в сообщении АТОР.

Там отметили, что дают о себе знать изменения в политике туроператоров, которые ранее ориентировались преимущественно на зарубежные направления, а в условиях закрытых границ переориентировались на организацию поездок по России.

Самую дешёвую путёвку по России с вылетом из Москвы 7-10 июля (семь ночей на двоих взрослых) можно приобрести в Калининград за 18,5 тысячи рублей. Курорты Краснодарского края стоят в диапазоне 20-25 тысяч, Крыма — около 27 тысяч рублей. Туры на Алтай обойдутся в 35,2 тысячи, а на Байкал обойдутся в сумму от 46,8 тысячи.

Такие расценки применимы к средствам размещения в категории одна или две звезды, в основном без питания.

Ранее NEWS.ru писал, что крупные туристические компании начали аннулировать путёвки на зарубежные туры с вылетами в июле. В число компаний, которые приняли данное решение, вошли ANEX Tour, PEGAS Touristik, TEZ Tour, Coral Travel и «Интурист».