Туроператор перечислил самые дешевые направления для отдыха за границей Гендир SpaceTravel Мурадян называл Юго-Восточную Азию самым бюджетным турнаправлением

Фото: Saman Abesiriwardana/Keystone Press Agency

Отдых на Шри-Ланке

Самый бюджетный отдых сейчас доступен по направлениям в Юго-Восточной Азии, а также в Арабские Эмираты, сообщил NEWS.ru генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян. По его словам, даже самый бюджетный отдых обойдется не меньше чем в 60 тысяч рублей за неделю.

Самый бюджетный отдых сейчас идет по направлениям в Юго-Восточной Азии (та же Шри-Ланка), Арабские Эмираты. Цены меняются в среднем раз в неделю, страны перебрасываются между собой направлениями, поэтому даже самый бюджетных отдых обойдется не меньше, чем в 60 тысяч рублей за неделю, — сказал он.

Мурадян отметил, что горящий тур в Турцию обойдется порядка 50 тысяч рублей на человека. Экономно за границу можно сейчас вылететь рейсами авиакомпании «Победа» в Стамбул. Поездка в Египет не попадет в бюджетный сегмент и обойдется в 70–80 тысяч на человека. По его словам, недорого можно отдохнуть в Армении и потратить в диапазоне от 35 тысяч и выше.

Максимальные опции для туристов появятся в июле, будут точно горящие предложения как по СНГ, так и по Азии, и второй элемент удешевления — это бархатный сезон, то есть это сентябрьские даты, после школьных каникул, — добавил Мурадян.

Глава туроператора также считает, что по сравнению с заграничным отдыхом, направления внутреннего туризма шире по сегменту и бюджету, в среднем они обходятся в 25–45 тысяч рублей. В числе бюджетных направлений он назвал Северный Кавказ, Карелию и Золотое кольцо.