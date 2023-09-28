Туроператор назвал самые дешевые направления для осеннего отдыха Глава турфирмы Мир назвал Кубу и Египет самыми дешевыми направлениями для отдыха

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Самые доступные направления сейчас для российских туристов — это Куба, Венесуэла и Египет, рассказал NEWS.ru глава одного из турагентств Дмитрий Мир. Также из недорогих и интересных направлений можно выделить Иран, отметил эксперт.

Самые доступные направления сейчас — это Куба, Венесуэла и Египет. Также недавно аэрофлот поставил впервые за многие годы прямой перелет на Маврикий, первые рейсы будут летать с декабря. Из недорогих и интересных направлений можно выделить Иран. Это невероятная страна в плане культурной ценности, меня, например, сильно поразили памятники культуры. Государство планирует отменить визовый режим с россиянами сейчас, пока виза стоит $80 или €75. Но учитывая инфляцию, местные цены очень приятны, — рассказал Мир.

Глава турагентства добавил, что для россиян также хотят открыть прямые рейсы на курорт Ирана — остров Киш. Если это получится, то у туристов появится еще одно прекрасное и недорогое направление для отдыха, считает эксперт.

Если появятся прямые рейсы, то у наших туристов появится еще одно прекрасное и недорогое направление для отдыха. Но любителям алкоголя придется выбирать другие направления, в Иране это строго запрещено. Помимо этого, россияне могут легко попасть в Турцию и Арабские Эмираты, это излюбленные курорты, как в летний период, так и в бархатный сезон. Однако осенью цены на эти направления начинают расти, так как сезон заканчивается и жара начинает спадать, — сказал Мир.

Ранее тревел-блогер Ансталь назвала Сочи, Анапу и Геленджик лучшими российскими курортами в бархатный сезон. Также она посоветовала посетить осенью Минеральные воды, Алтай и Калининград. Эти места не относятся к морским направлениям, однако они также популярны у туристов и весьма бюджетные.