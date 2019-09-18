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Самостоятельные путешественники реже попадают в неприятности за границей, чем покупатели готовых туров. Уровень страховых выплат организованным туристам в два раза выше, чем неорганизованным. Об этом после завершения круглого стола «Актуальные вопросы безопасности российских туристов за рубежом» в Общественной палате РФ рассказал News.ru директор департамента страхования выезжающих за рубеж ПАО СК Росгосстрах Андрей Сергеев. По его словам, такая тенденция отмечается уже несколько лет.

Те люди, которые сами занимаются организацией своего отдыха, более трепетно относятся ко всему, в том числе к приобретению пищи, употреблению алкоголя. Они понимают, что за их безопасность отвечают только они сами, — рассказал Сергеев.

Организованные туристы же часто едут отдыхать «как в последний раз». По словам спикера, полностью расслабившись люди теряют контроль за собственной безопасностью и попадают в неприятности.

Чаще всего страховые случаи наступают у туристов отдыхающих в государствах Юго-восточной Азии (Таиланде, Вьетнаме, Камбодже), а также в Турции.

Эксперт отменил, что особенно часто у россиян случаются обострения заболеваний органов пищеварения из-за непривычной азиатской пищи. Также распространены несчастные случаи у любителей аренды байков. Нашим соотечественникам сложно освоиться на дорогах в южных странах, где правила дорожного движения практически отсутствуют.

Во Вьетнаме чаще всего россияне тонут. Не все знают, что вдоль побережья Южно-Китайского моря распространены опасные подводные течения, которые могут стать причиной гибели.

Также на круглом столе «Актуальные вопросы безопасности российских туристов за рубежом» отметили — общее количество несчастных случаев на отдыхе за рубежом увеличилось. Во многом это связано с тем, что выросло число отдыхающих. По данным гендиректора страховой компании ERV Андрея Тюрина, с мая по август 2019 года они застраховали 2 млн человек, у 24 тыс. наступили страховые случаи, 27 из них — смерти. Для сравнения — за аналогичный период прошлого года отмечалось 1.65 млн застрахованных. Страховых случаев наступило 21 тысяча, из них смертей — 29.

Последние случай гибели россиянина за границей произошел 14 сентября. В Анталии во время полета на парашюте за катером погиб 18-летний россиянин. Во время аттракциона оборвался трос, и парашют отбросило на пальмы с большой скоростью. Вместе с молодым человеком летела его мать, она получила сильные травмы.