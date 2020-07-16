Туристы рассказали о наиболее опасном транспорте для путешествий

https://static.news.ru/photo/93f02c2a-c79e-11ea-9812-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

В ходе опроса, проведённого онлайн-сервисом Biletix, туристы рассказали о своих страхах перед путешествиями на различных видах транспорта.

Как выяснилось, наиболее пугающими являются поездки на автобусах — такой вид транспорта не вызывает доверия у трети (33%) опрошенных. Далее следуют поезда (29%), круизные лайнеры (21%) и самолёты (14%), передаёт РИА Новости.

Также более 50% туристов считают, что опасность заразиться коронавирусной инфекцией в путешествии всё ещё присутствует. В связи с этим 74% опрошенных поддерживают сохранение карантинных мер в аэропортах, 71% — в самолётах, 63% — в гостиницах и 53% — на курортах и пляжах.

Тем не менее большинство респондентов не готовы финансировать поддержание карантинных мер. В частности, 55% опрошенных сообщили, что не хотят переплачивать за перелёт рейсом авиакомпании, которая ввела дополнительные меры санитарной безопасности. В то же время 58% опрошенных отказались платить за это отелям и гостиницам.

Как уточняется, опрос проводился среди двух тысяч пользователей.

Ранее NEWS.ru писал, что стоимость на отдых в отелях Турции повысилась на 10%, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.