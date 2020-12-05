Туристы рассказали, чем запомнились путешествия по России в 2020 году

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В уходящем году, скудном на путешествия из-за ограничений, введённых на фоне пандемии коронавируса, россияне открыли для себя красоты России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого среди туристов.

Больше четверти из них (28%) узнали для себя новые места, передаёт РИА Новости со ссылкой на данные сервиса путешествий, в исследовании которого приняли участие 1139 человек.

Каждый пятый (21%) восхищался природными красотами. Такое же количество заявили, что «отдыхать в России, оказывается, не так плохо».

Примерно столько же людей (19%) подметили, что цены на отдыхе были ниже, чем в предыдущие годы. Примерно каждый десятый (8%) назвал достойным качество сервиса, которое только растёт.

Некоторые (3%) добавили, что обнаружили новые для себя гастрономические точки на карте страны, которые заслуживают пристального внимания туристов.

Ранее NEWS.ru писал, что более 70% россиян не планируют уезжать на отдых в новогодние праздники. В 2019 году количество отказавшихся от путешествий в этот период составило 50%. При этом 12% опрошенных уже приобрели билеты для поездок. Ещё 8% намерены сделать это в ближайшем будущем. По 4% откладывают покупку на последний момент или собираются путешествовать на собственном автомобиле.