Трутнев рассказал о бесполезности митингов в Хабаровском крае

https://static.news.ru/photo/bbc35cb4-c7d4-11ea-a437-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

Выход жителей Хабаровского края на митинги после задержания губернатора Сергея Фургала не повлияет на правосудие. Об этом заявил вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Если вы хотите знать моё мнение, повлияют ли митинги на правосудие Российской Федерации, — не повлияют. Уголовный кодекс никто не отменит, все следственные действия будут осуществляться в соответствии с законодательством, — отметил Трутнев в интервью РИА Новости.

Полпред добавил, что в скором времени в суде следствие расскажет, по каким причинам возникли обвинения в адрес Фургала, и на это никак не повлияет проведение митингов.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его на срок до 9 сентября. Виновным он себя не признаёт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Хабаровске десятки тысяч человек вышли на несанкционированную акцию протеста против ареста местного губернатора Сергея Фургала. Протестующие потребовали вернуть политика из Москвы и судить его в родном регионе. Их не остановили ни ограждения на центральной площади, ни увещевания представителя администрации о риске распространения COVID-19. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что это серьёзный звонок для Кремля.