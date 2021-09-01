Трудовые книжки будут заполнять по новым правилам

В трудовых книжках появится информация об удалённой работе, а заверять записи при увольнении работника его подписью больше не понадобится. Об этих и других изменениях пишет «Парламентская газета».

С 1 сентября 2021 года заполнять и хранить бумажные трудовые книжки станут по новым правилам. Так, трудовая обзавелась дополнительными страницами, увеличив количество страниц раздела «Сведения о работе» до 14. При этом сами записи о работе ведутся теперь только арабскими цифрами. А вот сведения о работнике разрешили вносить не только вручную, но и при помощи штампа или печати, отмечается в сообщении.

Также в документе будут отображаться сведения, когда сотрудник работал дистанционно. Для отображения этого факта в трудовой нужно предъявить её работодателю. При этом не обязательно посещать своё место работы. Можно просто отправить книжку по почте заказным письмом с уведомлением.

Кроме того сотрудников не нужно будет знакомить с каждой новой записью в книжке под роспись в личной карточке. Теперь все личные данные, карточки и формуляры переведены в электронный формат. Однако сотрудник может в любой момент обратиться к работодателю и получить бумажную заверенную копию акта, касающегося его трудовой деятельности.

Ранее стало известно, что с 1 января 2023 г в России будут использоваться трудовые книжки нового образца. При этом старые останутся действительны и не будут обмениваться на новые.