«Троица» Рублева добралась до исторического местопребывания Патриарх Кирилл разместил «Троицу» в иконостасе Троицкого собора

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Икона преподобного Андрея Рублева «Святая Троица» на территории Свято-Троицкой Сергиевой лавры

Икону «Троица» Андрея Рублева разместили в иконостасе Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, информирует РИА Новости. Образ останется здесь на время богослужения. «Троица» разместилась перед списком, который находится справа от царских врат. Именно для Троице-Сергиевой лавры икону писал Андрей Рублев в XV веке, но ее возвращение вызвало критику: эксперты боятся за сохранность реликвии.

Сегодня патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим. Глава РПЦ назвал возвращение великим историческим событием, которое не должно покинуть память народа. Также патриарх счел это знаком Божьего присутствия в его жизни и в жизни России.

«Троица» вернулась в лавру накануне Дня Святой Троицы. Русская православная церковь празднует его в этом году 23 июня.

Патриарх Кирилл начал торжественное шествие с «Троицей» в Сергиевом Посаде. Глава РПЦ забрал икону из временного шатра на Красногорской площади после того как ее доставили туда из храма Христа Спасителя. В шествии также участвовал наместник монастыря, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл (Зинковский) и насельники обители.

В мае патриарх Кирилл подарил новому министру обороны России Андрею Белоусову Тихвинскую икону Божией Матери. Он благословил главу МО на служение Отечеству в рамках литургии в Патриаршем соборе в честь Воскресения Христова.