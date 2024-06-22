«Троица» возвращается на свое историческое место Патриарх Кирилл начал торжественное шествие с «Троицей» в Сергиевом Посаде

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Икона «Святая Троица» Андрея Рублева

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал торжественное шествие с «Троицей» в Сергиевом Посаде, передает ТАСС. Икону пронесут к Троицкому собору Троице-Сергиевой лавры. В монастыре ее установят для дальнейшего пребывания.

Патриарх забрал икону из временного шатра на Красногорской площади. Образ был доставлен в субботу, 22 июня, к лавре из храма Христа Спасителя. Предстоятель РПЦ шествует вместе с наместником монастыря, епископом Сергиево-Посадским и Дмитровским Кириллом (Зинковским), а также с насельниками обители.

На площади собралось много паломников и туристов. Верующие пришли сюда отпраздновать День Святой Троицы. Основные мероприятия пройдут в субботу вечером и воскресенье утром. Состоятся всенощное бдение и Божественная литургия.

Ранее икона «Святая Троица» Андрея Рублева покинула храм Христа Спасителя в автофургоне «Арт-курьер» в сопровождении ДПС. Образ отправился на свое историческое место в Троице-Сергиеву лавру. Фургон специально оборудовали для перевозки произведений искусства. Так, в автомобиле встроен особый климатический бокс с системой амортизации. Верующие собирались в честь праздника Святой Троицы и на встречу иконы.