Икона «Святая Троица» в сопровождении ДПС отправилась домой Икону «Троица» вывезли из храма Христа Спасителя в Троице-Сергиеву лавру

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Сотрудники компании «АРТ-Курьер» готовят к транспортировке икону «Святая Троица» Андрея Рублева

Икону «Святая Троица» Андрея Рублева вывезли из храма Христа Спасителя в автофургоне «Арт-курьер» в сопровождении ДПС, сообщает ТАСС. Образ доставят на свое историческое место в Троице-Сергиеву лавру.

Уточняется, что фургон специально оборудован для перевозки произведений искусства. Так, в машине встроен особый климатический бокс с системой амортизации.

По данным ТАСС, сейчас у Троице-Сергиевой лавры собираются верующие по случаю праздника Святой Троицы и на встречу иконы. На Красногорской площади у монастыря уже установили временный шатер, куда поместят образ.

Представители Троице-Сергиевой лавры рассказали, что «Святую Троицу» разместят в киоте с бронированным стеклом. Отмечается, что киот также будет оснащен системой климат-контроля и защитой от ультрафиолетовых лучей, что позволит обеспечить надежную сохранность произведения известного русского иконописца.

В лавре уточнили, что 23 июня в монастыре пройдет праздничное богослужение, посвященное празднику Святой Троицы. Участие в нем примет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Президент России Владимир Путин весной прошлого года постановил передать «Троицу» для иконостаса Троицкого собора. С 1929 года икона была выставлена в Третьяковской галерее, а в январе 2024 года ее временно поместили в храм Христа Спасителя.