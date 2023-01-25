Трихолог рассказала, как сохранить здоровье волос при частом окрашивании Трихолог Нагайцева: бальзамы и сыворотки защитят волосы при частом окрашивании

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Любое окрашивание вызовет однозначное повреждение полотна и не имеет значения, какой краситель наносится, заявила NEWS.ru врач — дерматовенеролог-трихолог Юлия Нагайцева. Чтобы сохранить здоровье волос, необходимо обратить внимание на подбор средств по уходу. В частности, врач рекомендовала пользоваться бальзамами для волос и несмываемыми сыворотками-флюидами.

Нужно окрашивать волосы в салоне со специалистом, ни в коем случае не делать это дома, потому что, как правило, в домашних условиях человек передерживает краску и пересушивает волосы. Также красители могут окрашивать кожу головы и вызывать дерматиты. Если есть возможность купить комплекс по восстановлению волос, было бы неплохо иметь его у себя дома, чтобы мастер при окрашивании нанес этот компонент в краску для волос для минимизации повреждений, — подчеркнула Нагайцева.

Если человек все-таки хочет покраситься дома, то перед процедурой не нужно мыть голову, так как краситель необходимо наносить на грязную кожу головы. После окрашивания в обязательном порядке следует использовать бальзамы для волос после каждого мытья и несмываемые сыворотки-флюиды, которые наносятся на мокрые либо на подсушенные волосы и не смываются, добавила трихолог.

Ранее трихолог-дерматовенеролог Татьяна Егорова рассказала, что окрашивание волос в детском или подростковом возрасте может быть так же опасно, как и для взрослых, но если мастер делает свою работу профессионально, никаких проблем с волосами не будет. Она отметила, что и у взрослых, и у детей может появиться аллергическая реакция на краску, а также кожный дерматит.