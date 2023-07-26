Тревел-блогер назвала обязательные для посещения места в Китае Блогер Ансталь внесла «Дом панды» в список обязательных для посещения мест в Китае

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Первое путешествие в Китай туристу определенно надо начинать с Пекина, заявила NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, столица КНР богата на достопримечательности. Здесь можно посетить Великую Китайскую стену, зоопарк «Дом панды», принять участие в традиционной чайной церемонии.

Если путешественники едут в Китай в первый раз, то лучше всего начать с Пекина, где можно посмотреть различные достопримечательности, в первую очередь — Великая Китайская стена. Обязательно нужно посетить «Дом панды», зоопарк, отведать утку по-пекински и посетить чайную церемонию. Второе место по количеству запросов занимает Шанхай, — рассказала блогер.

Любителям активного отдыха Ансталь предложила отправиться в провинции Сычуань и Юньнань, а тем, кто предпочитает отдых на побережье — на остров Хайнань с белоснежными пляжами. К тому же на острове находится природный парк «Край света».

Можно планировать свое посещение под национальные праздники, их празднуют с размахом, можно погрузиться в китайскую культуру, это все ярко и красочно. Особенно рекомендую Китайский Новый год и Праздник драконьих лодок, — продолжила путешественница.

В провинции Шэньси, по словам Ансталь, следует посмотреть на так называемую терракотовую армию — несколько тысяч двухметровых глиняных статуй. На горе Фэйлай туристам доступен Храм прибежища души. Тем, кто желает посетить Гонконг, блогер советует подняться на пик Виктории, откуда открываются потрясающие виды на город.

Ранее Ансталь также предлагала россиянам альтернативу поездкам в Турцию. По ее словам, сейчас у туристов набирает популярность Дагестан и Северная Осетия.