Тревел-блогер назвала лучшие месяцы для каникул в Мексике Тревел-блогер Ансталь посоветовала посетить Мексику с конца октября по апрель

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Лучше всего устраивать себе каникулы в Мексике с конца октября по апрель, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. Вместе с тем она отметила, что в это время цены на путевки могут быть выше, поэтому, если хочется сэкономить, страну лучше посещать в июле или августе.

С конца октября по апрель считается самым благоприятным временем для посещения Мексики. Единственное — это самый сезон, поэтому цены будут самые высокие. Чтобы не переплачивать, можно поехать в июле-августе, — сказала Ансталь.

Блогер не советует лететь в Мексику в мае-июне из-за аномальной жары. По словам Ансталь, в июле и августе наступает более-менее переходный период, когда можно полететь дешевле, чем в разгар сезона, и, несмотря на сильную жару, для туристов это нормальные месяцы.

Воздержаться от посещения этой страны следует в сентябре и октябре. По словам Ансталь, в это время наступает период ураганов, сильного ветра и ливней.

Ранее Ансталь назвала самые популярные туристические направления для отдыха в ноябре. По ее словам, круглогодичными курортами являются Казань, Сочи и Калининград. Также в последний месяц осени можно приобрести экскурсионные туры в Карелию или по Золотому кольцу.