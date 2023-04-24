«Каждый день я молюсь»: Трепова раскаялась в содеянном Обвиняемая в теракте Трепова заявила в суде, что безумно сожалеет о произошедшем

Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru

Заседание по делу Дарьи Треповой

Дарья Трепова, фигурантка дела о теракте в петербургском кафе, где в результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский, заявила в суде, что безумно сожалеет о произошедшем, передает корреспондент NEWS.ru. Она также призналась, что каждый день молится о здоровье пострадавших. 2 апреля в результате подрыва заложенной в статуэтку бомбы в кафе на Университетской набережной пострадали не менее 40 человек.

Я безумно сожалею о произошедшем. Каждый день я молюсь о здоровье потерпевших, — сказала Трепова.

24 апреля Мосгорсуд рассматривает апелляционную жалобу защиты Треповой с просьбой о смягчении меры пресечения. 4 апреля Басманный суд отправил обвиняемую по делу о теракте на два месяца в СИЗО. Адвокатам Треповой на том же заседании было отказано в том, чтобы исключить нахождение девушки за решеткой.

После задержания Трепова заявила, что ее подставили. Источники ТАСС сообщали, что она согласилась сотрудничать со следствием. ФСБ раскрыла сообщника Треповой, которым оказался гражданин Украины Юрий Денисов, который скрылся из России в день теракта.