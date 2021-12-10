Тренера Ильина оштрафовали за отказ надеть маску

За отказ надеть маску и сопротивление полиции Московский районный суд Санкт-Петербурга привлёк к административной ответственности заслуженного тренера России Александра Ильина. Его оштрафовали на три тысячи рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов города.

Суд, исследовав все материалы дела, назначил Ильину штраф в размере трёх тысячи рублей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что материалы были рассмотрены в отсутствии Ильина. Сам тренер в суд не явился, о причинах неявки не сообщил.

22 ноября Ильин был задержан в аэропорту Санкт-Петербурга за отказ надевать маску. На видео, которое опубликовано в Instagram трёхкратной чемпионки мира по плаванию в ластах Виталины Симоновой, видно, как сотрудники полиции задерживают Ильина. Он не стал оказывать им сопротивление. Позже Ильин заявил, что сотрудники полиции в аэропорту Пулково и в здании суда не предъявили ему ни одного документа, который говорил бы о необходимости надевать маску.

25 ноября петербургский суд отложил рассмотрение административного дела, заведённого в отношении Ильина. Он заявил, что не будет надевать маску в ходе слушаний, после чего была вызвана полиция и тренера удалили из зала суда.