Тренер объяснила, что категорически нельзя делать перед занятиями спортом Тренер Волынкина: до тренировки нельзя переедать и перегружать себя

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

До тренировки человеку нельзя переедать, перегружать себя, лишать себя жидкости, употреблять алкоголь и табачную продукцию, рассказала NEWS.ru спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина. При этом не стоит приходить на занятия голодным, потому что в случае серьезных нагрузок может случиться обморок.

Необходимо поесть за два часа до тренировки. До тренировки нельзя перегружать себя. Организм должен быть отдохнувшим, выспавшимся. Нельзя организм лишать жидкости. Стоит пить больше воды, за 30 минут до занятий нужно выпить стакан теплой воды, — сказала Волынкина.

Тренер добавила, что до занятий спортом нельзя пить алкоголь и употреблять табачную продукцию. Это может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, в том числе инфаркту и инсульту.

Ранее Волынкина сообщила, что в разное время суток организм ведет себя по-разному, поэтому подходящее время для тренировок каждый человек выбирает самостоятельно. Утром температура тела ниже, поэтому необходимо больше времени для разогрева мышц. В 07:00–08:00 лучше выбрать кардио, а в обеденное время до 19:00 подойдут силовые нагрузки в тренажерном зале. Ранним вечером можно заниматься силовыми тренировками и спортивной ходьбой, а после семи вечера подойдут пилатес, йога, танцы и растяжка.