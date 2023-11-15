Тренер объяснил, чем опасны отжимания Тренер Филиппенко: отжимания могут привести к травмам и болям в спине

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Отжимания могут привести к травмам и болям в спине, если не соблюдать правильную технику выполнения, предупредил тренер Роман Филиппенко. В разговоре с РИАМО специалист подчеркнул, что частыми ошибками, которые допускают начинающие, являются прогиб в пояснице и выпячивание ягодиц. Это может привести к перегрузке спины и плечевого пояса.

Основная ошибка, которую допускают многие начинающие спортсмены при выполнении отжиманий, — это выпячивание ягодиц и прогиб в пояснице. Такие нарушения техники могут вызвать дополнительную нагрузку на спину, что в долгосрочной перспективе может привести к болям и травмам, — пояснил тренер.

Мышцы пресса во время выполнения упражнения должны быть в состоянии напряжения. Филиппенко уточнил, что плечи в исходной позиции должны находиться выше уровня таза, вес необходимо равномерно распределить на руках. Тело при этом следует выпрямить. Новичкам рекомендуется начинать отжиматься, опустившись на колени или сократив количество подходов.

Нутрициолог Вероника Гусакова ранее рассказала, что вода нужна организму во время интенсивных тренировок для доставки кислорода и питательных веществ в мышцы. Она напомнила, что при высоких нагрузках человек больше потеет, теряя дополнительные объемы жидкости.