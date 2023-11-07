Нутрициолог рассказала, можно ли пить воду во время тренировок в спортзале Нутрициолог Гусакова: вода на тренировке необходима для хорошей работы мышц

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Вода нужна организму во время интенсивных тренировок для доставки кислорода и питательных веществ в мышцы, а также для нормального кровообращения и терморегуляции, рассказала NEWS.ru нутрициолог Вероника Гусакова. Она напомнила, что при высоких нагрузках человек больше потеет, теряя дополнительные объемы жидкости.

Пить воду во время физической активности нужно, так как расход жидкости увеличивается. При интенсивных нагрузках повышается температура тела, возникает потоотделение, поэтому теряется жидкость. Вода помогает доставлять кислород и питательные вещества к мышцам, улучшает кровообращение и обеспечивает правильное функционирование суставов. Вода участвует в метаболических процессах организма, поэтому так важно поддержание водного баланса, — добавила Гусакова.

Ранее Гусакова рассказала, что орехи кешью помогут стабилизировать уровень сахара в крови, они богаты витаминами, минералами, магнием, железом и другими питательными веществами. Специалист уточнила, что этот продукт можно использовать в качестве перекуса, когда нет возможности пообедать. По ее словам, в орехах содержатся лютеин и зеаксантин — эти антиоксиданты полезны для здоровья глаз, так как защищают их от возрастных изменений.