Тренер назвала опасную для здоровья ошибку при выполнении планки Тренер Волынкина: прогиб поясницы при выполнении планки приведет к болям в спине

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Выполняя скручивания, прямую и боковую планку, важно держать пресс, ягодицы, вытягивать спину и шею вперед и внимательно следить за поясницей, рассказала NEWS.ru спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина. По ее словам, прогиб поясницы является грубейшей ошибкой, из-за которой часто возникают проблемы со спиной.

При выполнении упражнения есть очень важная и частая ошибка, когда прогибается поясница, расслабляется пресс и прогибается поясница. Это самая грубейшая ошибка, из-за которой очень часто бывают у людей проблемы со спиной. Важно вытягивать спину, шею, ни в коем случае нельзя ломать линию шеи. Очень важно, чтобы тело было как струна. Если будет прогиб в пояснице, расслабится живот или шея, то упражнение уже будет неправильным, — отметила Волынкина

Тренер добавила, что при выполнении прямой планки важно зафиксироваться в этом положении от 20–30 секунд до одной минуты, в зависимости от физической подготовки.

Ранее Волынкина рассказала, что боковая планка, скручивания и упражнение «вакуум» помогут сделать талию тоньше. По ее словам, при выполнении боковой планки от 20 до 30 секунд на одной стороне можно усилить действие, поднимая таз вверх и возвращая его в исходное положение.