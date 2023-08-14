Тренер назвала уменьшающие талию упражнения Тренер Волынкина: боковая планка и скручивания помогут уменьшить талию

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Боковая планка, скручивания и упражнение «вакуум» помогут сделать талию тоньше, рассказала NEWS.ru спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина. По ее словам, при выполнении боковой планки от 20 до 30 секунд на одной стороне можно усилить действие, поднимая таз наверх и возвращая его в исходное положение.

Очень хорошо помогают скрутки в планке. Стоя в обычной планке на прямых руках, разворачиваемся влево, опорная рука строго под плечом, голова и шея ровно. Свободная рука вытянута вверх перпендикулярно полу, то есть положение разворота. Задержаться в этом положении можно от пяти до 10 секунд и поменять сторону, — отметила Волынкина.

Тренер добавила, что скручивания нижней части корпуса можно выполнять из упора на руках или предплечья. Для этого необходимо развернуть таз вправо и влево, задерживаясь на несколько секунд. При выполнении упражнения «вакуум» втягивается живот и удерживается дыхание на 30 секунд. Волынкина подчеркнула, что для уменьшения талии также поможет кручение обруча.

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