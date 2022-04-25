Транспортную реформу в Петербурге сочли необходимой

Транспортная реформа в Петербурге необходима, она уже назрела, сообщил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в разговоре с ФБА «Экономика сегодня». Пора заменять маршрутки, которые появились ещё в 90-х вместе со множеством ларьков, отметил он.

Транспортная реформа должна была произойти — два года назад или на полгода позже. На какое-то время её откладывали из-за COVID-19, но если эту линию продолжить и сохранить маршрутки, то это не станет решением вопроса. <...> Если бы Смольный опять отложил реформу, то психологически стало бы некомфортно, — сказал Солонников.

Он добавил, что реформу запустили, как и обещали, а затем начались сложности, проявляющиеся при любых серьёзных изменениях.

Реформа, которая стартовала 1 апреля, предполагает полный отказ от маршруток. На дороги Петербурга должны выйти более 2800 автобусов, появятся 92 новых маршрута.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для сдерживания роста стоимости на проезд в городском, пригородном и междугородном транспорте. Также глава государства распорядился рассмотреть вопрос о переносе сроков вступления в силу требования по обязательному оснащению городских автобусов тахографами.

В свою очередь бизнес разработал ряд мер поддержки газомоторной отрасли. В резолюции, разработанной рядом компаний и ассоциаций, предлагается обнулить ставку НДС для продажи компримированного природного газа и сжиженного природного газа.