Трансплантолог Каабак рассказал, когда эпидемия пойдёт на спад

https://static.news.ru/photo/eb967bd8-7923-11ea-83d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трансплантолог Михаил Каабак заявил, что позитивно оценивает ожидаемое появление анализа на антитела против коронавируса. Анализ покажет возможности человеческого иммунитета против COVID-19.

По словам врача, хорошим иммунитетом могут обладать до 80% людей. Об этом он рассказал в интервью RT.

Я думаю, что к тому времени, как этот тест станет доступным, выяснится, что 80% населения имеет хороший иммунитет против коронавируса и можно этим 80% не опасаться заражения. Тогда потихонечку жизнь начнёт возвращаться в нормальное русло, — уверен трансплантолог.

Он не считает, что человечество быстро найдёт действенное лечение или создаст вакцину от COVID-19, но пандемия, по его мнению, стихнет сама собой.

Мы, человеческие существа, в состоянии вырабатывать иммунитет против патогенов, к которым относится и коронавирус. Именно благодаря этому эпидемия пойдёт на спад, — заявил Каабак.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роспотребнадзор намерен начать тестировать людей на наличие антител к новому коронавирусу. Они появляются у тех, кто уже переболел COVID-19. Так власти намерены выяснить действительную картину эпидемии. На следующей неделе регистрируем тест-систему, её сделал «Вектор», она определяет антитела, заявила 5 апреля главный санитарный врач страны Анна Попова.