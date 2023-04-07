Трампу предложили переехать в Россию Бут предложил Трампу переехать в Россию и возглавить антиглобалистское движение

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Бывший президент Дональд Трамп предстает перед судом

Экс-президенту США Дональду Трампу стоит приехать в Россию и возглавить из нее антиглобалистское восстание, заявил бизнесмен Виктор Бут, передает РИА Новости. По его мнению, бывшему американскому лидеру грозит опасность.

Я считаю, что его жизнь находится в опасности. Судебный процесс, который начался, не закончится просто так. Скорее всего, его просто уничтожат. Хочу пригласить его в Россию, где он в безопасности сможет возглавить антиглобалистское восстание, — сообщил Бут.

Отмечается, что Бут сегодня отправил Трампу телеграмму о том, как выжить в американской тюрьме. Он признался, что «знает, о чём говорит», поскольку провел в заключении в США почти 15 лет.

8 декабря 2022 года Бута обменяли на отбывавшую тюремный срок в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, и россиянин смог вернуться домой. Штаты обвиняли предпринимателя в контрабанде оружия, заговоре с целью убийства американских граждан и поддержке терроризма.

Россиянин Виктор Бут ранее пожаловался, что в доставленных личных вещах после освобождения из американской тюрьмы не хватало части документов и картин. Он отметил, что при этом ему вернули поношенный спортивный костюм, тапочки и кроссовки