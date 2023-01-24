Бут пожаловался на пропажу личных вещей из американской тюрьмы

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Виктор Бут

Россиянин Виктор Бут, освобожденный в декабре 2022 года из американской тюрьмы, сообщил, что в доставленных личных вещах не хватает части документов и картин, передает Lenta.ru. По его словам, зато тюремные власти вернули поношенный спортивный костюм, тапочки и кроссовки.

Для меня было важно, чтобы были фотографии, мои картины, мои записи и часть книг. В результате получилось так, что не хватает многих рисунков, которые куда-то исчезли, не хватает некоторых документов и некоторых книг, — заявил Бут.

Его жена Алла рассказала, что багаж личных вещей супруга получился внушительным. В частности, пришли художественные работы, книги и учебники, письма от соотечественников, записи и даже футболки с нарисованным им знаком Z.

8 декабря Виктора Бута обменяли на отбывавшую тюремный срок в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, и россиянин смог вернуться домой. Он был задержан в 2008 году в Бангкоке по запросу США.

Россиянина обвинили в незаконных поставках оружия повстанческой группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», которую Штаты относят к числу террористических организаций. Через два года Бут был экстрадирован в США и в апреле 2012 года приговорен к 25 годам тюремного заключения и штрафу в размере $15 млн. Штаты обвиняли россиянина в контрабанде оружия, заговоре с целью убийства американских граждан и поддержке терроризма. Сам Бут все обвинения отвергал.