Назван неожиданный напиток для повышения потенции Врач Кутушов: березовый сок благотворно влияет на мужское здоровье

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Сок березы богат минералами, витаминами и другими питательными средствами, которые полезны для мужского здоровья, рассказал «Радио 1» кандидат медицинских наук врач-токсиколог Михаил Кутушов. По его словам, сок повышает у мужчин потенцию и нормализует тестостерон.

Березовый сок благотворно влияет на мужское здоровье. Регулярное употребление этого напитка нормализует выработку тестостерона, повышает либидо и прекрасно улучшает активность семенников, — подчеркнул врач.

Помимо этого, березовый сок помогает вывести токсины и избыточные соли из организма, добавил специалист. Сок также очищает печень, помогает справиться с желтухой и хорошо влияет на работу всего пищеварения. Кутушов отметил, что этот напиток может быть полезен беременным женщинам и людям с повышенным уровнем холестерина.

Токсиколог порекомендовал употреблять сок березы курсами по одному-два месяца, с перерывами. Кроме того, можно добавлять сок в воду или чай, но главное — соблюдать меру.

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