Точка в войне: что требовали от сателлитов Гитлера после Второй мировой 10 февраля 1947 года мирные договоры были заключены с экс-союзниками Третьего рейха

Фото: Wickman/Global Look Press

Война заканчивается не переговорами и перемирием, война заканчивается мирным договором. Для Второй мировой это было так же верно, как для Семилетней войны в XVIII веке. В 1947 году союзники по антифашистскому лагерю подписали соответствующие документы с союзниками нацистской Германии. Тем самым юридически была поставлена точка в крупнейшем в истории военном конфликте.

После победы

Безоговорочная капитуляция Германии, разгром её стран-сателлитов и их переход в лагерь стран антигитлеровской коалиции были только началом переустройства Европы. Многие из «новых союзников», как Венгрия и Болгария, сами принимали участие в оккупации стран, пострадавших от немецко-фашистской агрессии, например Югославии и Греции. Другие имели массу взаимных претензий друг к другу, например Румыния и та же Венгрия. С третьими нужно было согласовать границы, которые до этого не были признаны ведущими мировыми державами, как у Финляндии и СССР.

Не менее важным камнем преткновения был вопрос репараций. Тут у бывших союзников рейха скопилось обязательств на сотни миллионов долларов перед тем же СССР. Стоит отметить, что далеко не все участники антигитлеровской коалиции воевали с союзниками Германии. Да и не всякий сателлит, как Болгария, вообще говоря, участвовал во Второй мировой войне. Тем не менее к ней были территориальные и денежные претензии у её соседей — Греции и Югославии.

Победителям Германии надо было учесть все эти претензии. Наказать соответствующим образом участников боевых действий, создать новую архитектуру безопасности в Европе и одновременно с этим определить границы нового мирового порядка объединённых наций.

После Ялтинской и Потсдамской конференций 1945 года победители во Второй мировой войне образовали СМИД — Совет министров иностранных дел. Он должен был заниматься подготовкой мирных договоров и решений, определяющих поведение союзников по отношению к Германии, Италии и другим участникам войны со стороны фашистского лагеря. И это было проще сделать на бумаге, чем в реальности.

Фото: wikipedia Заседание Совета министров иностранных дел Великобритании, СССР, Китая, Франции и США. Июль 1945 года

СССР в 1945–1946 годах стал формировать в Европе буфер дружественных государств, которые в любой момент времени воспрепятствовали бы внезапному удару по стране. Повторения 22 июня 1941 года в Москве не хотели.

Союзники Москвы по антифашистской коалиции смотрели на это с ярко выраженным неодобрением. Правда, они сами занимались чем-то похожим, но в Западной Европе. Во Франции сотрудники разведки и военное командование фабриковали документы о готовящемся «коммунистическом заговоре». В Италии коммунистов в 1947–1948 годах целенаправленно вышибали из правительства, пытаясь политически изолировать и разгромить на выборах.

Но если Лондон и Вашингтон в этой деятельности во многом полагались на подрывные усилия разведки, СМИ и общественные организации вроде профсоюзной Американской федерации труда (АФТ), то Москва полагалась на армию и спецслужбы. Выборы в Болгарии и Польше в первые послевоенные годы привели к формированию просоветских правительств благодаря не шельмованию оппонентов, а их физическому устранению. Кого-то, как в Польше, посадили, кого-то, как в Болгарии, просто запугали.

Но результаты были одинаковыми. В обеих частях Европы ударными темпами складывались лагеря двух противоборствующих сверхдержав — СССР и США. Такое положение оказало влияние на Парижскую мирную конференцию 1946 года, на которой страны-победительницы и их союзники сформировали тезисы мирных договоров, которые будут заключены с бывшими сателлитами Оси в феврале 1947 года.

Новые старые карты Балкан

Самую жёсткую позицию на конференции занимал СССР. К тому времени у него уже были «свои» правительства на Балканах, основном камне преткновения для заключения мирных договоров, интересы которых Москва защищала изо всех сил.

Греции, как союзнику Великобритании, в которой ещё и велась гражданская война между коммунистами и коалицией ультраправых, в число которых входили бывшие фашистские коллаборанты, было отказано в претензиях на Северный Эпир (территория современной Албании), на Македонию (Югославия и Болгария) и на большую часть Румелии (Болгария). Во всех трёх странах у власти стояли союзники Москвы, так что Афины были весьма жёстко «посланы».

Одновременно с этим провалились попытки Венгрии выбить себе часть румынской территории, возвращённой после венских арбитражей 1938 и 1940 годов. Попытки США и Великобритании как-то обыграть позицию «а давайте временно запилим независимую Трансильванию» не встретили понимания в Москве. СССР стоял на том, что каким бы позорным ни был Трианонский мир 1920 года, результаты подачек правительству Миклоша Хорти со стороны рейха за счёт Румынии привели к тому, что Будапешт решился участвовать в войне против него. Этого в Москве не забывали. Так что Венгрию примерно наказали за всё.

Фото: wikipedia Подписавшие договор со стороны Венгрии Агошт Бенард (слева, снимает цилиндр) и Альфред Драше-Лазар. 4 июня 1920 года

Кроме окончательной потери Трансильвании Венгрия лишилась части территории в Словакии. Это была компенсация за Ужгород и Закарпатскую область, которая по результатам войны вошла в состав Украины. Помимо этого, Венгрия выплачивала компенсацию Югославии за оккупацию Воеводины на севере Сербии.

Относительно слабо из балканских сателлитов рейха пострадала Болгария. Во время войны её правительство решило, что искать приключений на восточном фронте — себе дороже. Поэтому София занималась в основном оккупацией югославской Македонии. Белград, естественно, потребовал от болгар деньги за совершённые преступления.

Но что самое интересное — одновременно с этим София смогла удержать за собой часть Добруджи, которая до войны была в составе Румынии! Последняя, как бы Бухарест ни хорохорился и ни искал поддержки за границей, окончательно потеряла Бессарабию.

И каждое из этих решений давалось дипломатам союзных стран с большим трудом. Во многом потому, что каждая балканская страна имела за пазухой вагон и маленькую тележку взаимных претензий. Впрочем, больше всего голова на этот счёт болела у Москвы, которой надо было как-то примирить будущих союзников по блоку.

Границы мира

На этом фоне требования к Италии или Финляндии прошли довольно спокойно. В последней уже давно работала советская миссия, и с самого начала было понятно, что Хельсинки признает границу 1940 года, потеряет Печенгу, бывшую область Петсамо и заплатит репарации. На тот момент они были определены в $300 млн.

С Италией всё оказалось ещё однозначнее.

Во-первых, она лишалась всех колониальных владений и приобретений. Часть из них опять получали независимость, часть оказались в качестве протекторатов-колоний в руках Британии. Пройдёт не так уж много времени, и бывшие африканские территории Рима станут независимыми.

Во-вторых, Италия теряла весь свой военный потенциал. Армия сокращалась до 200 тысяч человек, количество танков, самолётов и кораблей уменьшалось в пять — семь раз. Вести наступательную войну страна больше не могла. Но пройдёт, опять же, не так много времени, Рим вступит в НАТО, и с армией на Апеннинах всё будет хорошо.

В-третьих, Италия теряла Триест и область Фиуме в пользу Югославии. Но в середине 1950-х годов Белград окончательно поделит с Римом спорные пограничные территории. Потери Италии окажутся тут не такими уж и большими.

В-четвёртых, Белграду будет выплачена компенсация за оккупацию Словении, а Афинам — за соучастие с рейхом в оккупации Греции. Франция немного улучшит свою границу с Италией в Альпах, но в целом — всё. На этом, можно сказать, основные контуры послевоенного урегулирования в Европе закончились.

Фото: shutterstock

10 февраля 1947 года все эти положения вошли в состав мирных договоров, которые воюющие державы стран — союзников по антигитлеровской коалиции заключили с сателлитами бывшей нацистской Германии. При этом, например, США, которые не воевали с Финляндией, не заключали с ней мирный договор.

Договоры были составлены единообразно, но имели в случае каждой страны особые пункты. Например, объём компенсаций в пользу пострадавших стран. Скажем, СССР потребовал от Румынии $100 млн репараций из-за оккупации своей территории, а также, как и в случае с Венгрией, передачи в свою пользу всей собственности немецких фирм в государстве. Но так как в 1947 году Вашингтон объявил о доктрине Трумэна, после которой был введён план Маршалла, Москва отменила это решение. Основная масса репараций и собственности была передана просоветским правительствам стран Восточной Европы.

В подавляющем большинстве новые границы прошли испытания временем, полностью уцелев даже после распада СССР и Восточного блока. Единственным контрпримером была Югославия, но это был результат специфического развития страны, а не первых послевоенных усилий державы — победительницы гитлеровской Германии.