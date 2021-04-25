Тьма для просветителей: чем грозят поправки в закон «Об образовании»

В публичном доступе появился проект постановления премьер-министра Михаила Мишустина, который ужесточает возможности для просветительской деятельности и фактически является подзаконным актом относительно подписанных недавно президентом Владимиром Путиным поправок в ФЗ «Об образовании». Судя по количеству лайков и дизлайков, интернет-общественность негативно относится к нововведению. Учёные полагают, что этот шаг «убьёт инициативу» студентов и преподавателей, а также вспоминают в этой связи предложение Козьмы Пруткова о введении единомыслия в России. Есть у данного проекта документа и сторонники, по мнению которых, дана спущенная сверху команда бороться с враждебным влиянием извне. Подробности — в публикации NEWS.ru.

Следствие поправок

Разработанный Министерством просвещения РФ документ появился на портале проектов федеральных правовых актов. В случае вступления постановления в силу в России будет утверждено Положение об осуществлении просветительской деятельности. В течение полугода после этого профильные ведомства (Министерство науки и высшего образования, а также Минпросвещения) будут обязаны «привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением».

В положении, в частности, указано, что просветительская деятельность осуществляется органами власти, уполномоченными ими организациями, а также физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в форме презентаций, лекториев, семинаров, мастер-классов, круглых столов и дискуссий.

Эта работа проводится в соответствии с требованиями ФЗ «Об образовании в РФ» на основании договоров об оказании услуг просветителей с организациями, осуществляющими образовательную и научную деятельность, а также деятельность в сфере культуры. При этом на момент заключения договора физлица должны принимать «участие в реализации общественно значимых инициатив и (или) на протяжении не менее двух лет, предшествующих заключению договора, осуществлять деятельность, соответствующую направлениям просветительской деятельности».

К просветительской деятельности не будут допущены люди, подпадающие под ограничения ст. 331 Трудового кодекса. Речь идёт об имеющих судимость по тяжким и особо тяжким статьям, преступлениям против личности, общества и государства. Более того, запрет распространяется на НКО, включённые в реестр иноагентов.

Обеспечение контроля соответствия реализуемой просветительской деятельности, её целям и направлениям, предусмотренным настоящим Положением, осуществляется учредителями организаций, которые заключили договоры с субъектами осуществления просветительской деятельности, в рамках проведения анализа отчётов о результатах самообследования образовательных организаций, — говорится в проекте документа.

Нововведения раскритиковал учёный и представитель первичной организации профсоюза «Университетская солидарность» в МГУ Михаил Лобанов. Он напомнил, что ранее партия «Единая Россия» «через скандалы и сопротивление протащила поправки о просветительской деятельности». Речь идёт о поправках в ФЗ «Об образовании», которые 5 апреля подписал президент Владимир Путин, а до этого их приняли 308 депутатов Госдумы.

По новому закону нормативы, порядок и формы просветительской деятельности с 1 июля будут устанавливать в правительстве. Авторы инициативы считают, что «антироссийские силы» проводят широкий круг пропагандистских мероприятий, которые представлены в виде просветительской деятельности, а новые правила позволят бороться с этими действиями. Однако академическая общественность увидела в законе множество подводных камней, которые затрудняют работу по распространению научных знаний.

Проект постановления правительства, регламентирующий просветительскую деятельность, связан с поправками в закон «Об образовании в РФ», которые принимали зимой со скандалом. Госдума ввела статью, которая в самых общих рамках определяет, что такое просветительская деятельность, и даёт право разработать документы, которые будут её регламентировать. Как и ожидалось, вся суть будет в подзаконном акте, который теперь собирается принять правительство. Видимо, проект постановления Мишустина составляли люди, которые вообще не понимают, как работают вузы, библиотеки и учреждения культуры и к каким последствиям этот документ приведёт. Михаил Лобанов представитель первичной организации профсоюза «Университетская солидарность» в МГУ представитель первичной организации профсоюза «Университетская солидарность» в МГУ

Он отмечает, что проект постановление регламентирует просветительскую работу только в учреждениях образования, науки и культуры, но даже в этом случае «мало не покажется» из-за попытки создать серьёзные препятствия для просветительских мероприятий. Например, любой человек, который будет приглашён в вуз, школу, библиотеку, парк культуры или музей, чтобы провести там разовое мероприятие, должен обладать как минимум двухлетним опытом. Как это будет подтверждаться, совершенно непонятно, говорит собеседник NEWS.ru.

Больше бюрократии

Сергей Булкин/NEWS.ru

На людей, которые хотят, например, провести одну лекцию, кинопоказ или круглый стол, будут накладываться те же требования, что и на педагогов. Последние обязаны предоставлять работодателю справки об отсутствии судимости и медицинских противопоказаний из наркологического и психдиспансера. Как подчёркивает Лобанов, это создаст серьёзные бюрократические препоны и людям, которых время от времени приглашают выступать с лекциями, придётся оформлять большие объёмы документов. Это произойдёт, например, если студенты захотят пригласить известного человека, чтобы он прочитал лекцию, или при подготовке к мероприятиям в районных библиотеках, ростом числа которых, по словам сотрудника МГУ, любят хвастаться московские власти.

Если кто-то решил организовать там кружок, позаниматься шахматами с подростками, провести семинар о капитальном ремонте многоквартирного дома или презентовать книгу в кругу знакомых, он должен будет предоставить документ о наличии двухлетнего стажа соответствующей деятельности, об отсутствии судимости и ещё из диспансера, — отмечает Лобанов.

Другой бюрократический момент, по его словам, заключается в том, что проектом предусмотрено заключение договора с организацией, в которой проходит просветительское мероприятие. Раньше выделение помещения, согласование тематики лекции или кинопоказа и другие вопросы решались в форме устной договорённости, а теперь, как обращает внимание Лобанов, лектору придётся оформлять дополнительный документ, привозить его на подпись, проводить через бухгалтерию или отдел кадров.

Это такая вещь, которая напрочь убьёт инициативу со стороны студентов и преподавателей. Мероприятий в организациях образования и культуры станет гораздо меньше, чем сейчас. Это большая проблема и для вузов, и для школ, куда часто приходят провести разовое выступление либо бывшие ученики, либо ветераны, либо учёные, — добавил он.

Лобанов считает, что общественность должна призвать власти отклонить и переписать проект постановления, чтобы из него исчезли все негативные моменты, а просветительские мероприятия проводились максимально просто. По словам учёного, у противников нововведений есть чуть менее двух недель, чтобы написать отрицательный отзыв на сайте проектов федеральных правовых актов или поставить документу дизлайк. По состоянию 17:00 мск 26 апреля там было более шести тысяч голосов против и 15 — за.

Собеседник NEWS.ru отмечает, что ранее негативная реакция граждан на те или иные инициативы, опубликованные на сайте publication.gov, неоднократно приводила к тому, что власти шли на уступки.

Очень уместна была бы мобилизация всего просветительского сообщества. Нельзя исключать, что после того как придушат просветительскую деятельность в вузах, школах и библиотеках, завтра эти же нормы распространяться на те проекты, которые работают на независимых площадках, — резюмировал Лобанов.

Шпиономания в сфере науки

Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный профессор МГУ, директор Федерального института развития образования и член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Асмолов также полагает, что поправки, ограничивающие просветительскую деятельность, приносят вред. В интервью NEWS.ru он объяснил, почему видит в нововведениях только минусы.

Трагичный вопрос о наложении табу на развитие просветительской деятельности в России не нов. В ближайшие дни выйдет журнал «Образовательная политика», где в редакционной колонке я привожу письмо Козьмы Пруткова государю. Это письмо, вышедшее в позапрошлом веке, называется «О введении единомыслия в России». И Козьма Прутков как мастер афоризмов просит запретить любую иную мысль, которая не идёт от чиновников, от государства и бюрократов. Александр Асмолов директор Федерального института развития образования директор Федерального института развития образования

По словам Асмолова, мы наступаем на те же грабли. Закон о просветительской деятельности — это закон о депортации России из всемирного пространства образования, добавил он.

Я не раз выступал в СПЧ с критикой этих предложений. Этот закон — удар по всем установкам президента РФ, связанный с амбициями, чтобы Россия играла ключевую роль в вопросах образования и науки. Введение закона отбросит нашу страну далеко назад. И слово «мракобесие» станет не каким-то признаком прошлых жизней, а нашей реальностью. У меня боль за наших школьников, студентов, академиков, которым этим законом пытаются набросить паранджу на сознание и превратить его в сознание фанатиков, — отметил профессор МГУ.

Учёный полагает, что авторы поправок в ФЗ «Об образовании», касающихся просветительской деятельности, преследовали цели изоляции России, прикрываясь идеями безопасности государства. Инициаторы нововведений, по мнению Асмолова, не могут выглядеть серьёзно в борьбе с современными инновационными подходами в науке и образовании, а их деятельность грозит «повернуть Россию в самые тёмные времена». Он напомнил, что недавно президент РАН Александр Сергеев сетовал на отток российских учёных за границу, и новые правила, касающиеся просветителей, усилят эту тенденцию.

Я с уверенностью говорю, что этот закон приведёт к оттоку за границу профессоров, академиков, студентов и школьников. Его можно кратко описать так: «Талантливые люди, прочь из России!» Было огромное количество петиций от интеллектуалов, которые понимали те риски, к которым приведёт этот закон. Но все они были грубо проигнорированы, — подчёркивает Асмолов.

По его мнению, Владимир Путин и Михаил Мишустин не спрогнозировали системных рисков для России в связи с поправками о просвещении, увлекаясь «шпиономанией с сфере науки и образования и поисками иноагентов». По мнению Асмолова, российские власти могут «оказаться перед всем миром унтер-офицерской вдовой, которая сама себя выпорола».

Противоположного мнения придерживается политолог Сергей Марков, который относится к лагерю радикальных лоялистов. По его мнению, поправки о просветительской деятельности «не очень хорошие, но абсолютно необходимы», поскольку под видом просветителей часто орудуют «русофобы».

Это как поход к зубному врачу: приятного мало, но ходить к нему надо. Российская политическая система подвергается жесточайшей внешней атаке со стороны мощной коалиции других государств — США, Великобритании, Канады, которые де-факто ведут гибридную войну против России с целью её уничтожения. Ведётся активная пропаганда враждебности к РФ, используется формат просветительской деятельности. В этих условиях государство вынуждено выполнять волю народа и защитить общественные политические институты от такой агрессивной атаки. Сергей Марков генеральный директор Института политических исследований генеральный директор Института политических исследований

Он считает, что по формальным признакам невозможно отделить того, кто реально занимается просветительской деятельностью, а кто нет. Иногда только в процессе самого выступления выяснится, «что является лекцией добра, а что зла». Заранее юридическими методами это, как считает Марков, определить невозможно. Поэтому в этих условиях государство вынуждено «все просветительские формы записать в подозрительные, а решать будет уже по факту».

Закон принят максимально расширительного характера, который позволяет любую просветительскую деятельность считать нарушением закона. Однако фактически государство будет считать нарушением только то, условно говоря, где «лекция зла» осуществляется. И наказывать будут только один процент. Но эта процедура строго не прописана. И прописать это всё сложно, — добавил Марков.

По его мнению, создателем законодательных нововведений против просветителей является администрация президента, которая будет использовать закон «с целью подавления этих лекций зла». Также Марков отметил, что в рамках новой инициативы МВД будет только составлять протоколы и передавать наверх, «а там уже будут решать».

Политолог Аббас Галлямов со своей стороны полагает, что публикация проекта «подзаконного» постановления Мишустина — это одна из первых резко негативных политических историй, связанных с именем нынешнего премьера. После этого пойдёт быстрее «наращивание его личного антирейтинга». Эксперт не исключил, что речь может идти об «осознанной стратегии» аппаратных конкурентов главы кабмина.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.