Tinder оштрафовали на 10 миллионов рублей Tinder оштрафовали на 10 млн за повторный отказ локализовать данные россиян

Фото: Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 10 миллионов рублей компанию Match Groop LLC, которая является владельцем сервиса знакомств Tinder, передают «Известия». Такое решение было вынесено, поскольку компания повторно отказалась локализовать персональные данные россиян.

Match Groop LLC признали виновной по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ в совершении административного правонарушения. Согласно законодательству, юридическим лицам, работающим с данными россиян, запрещено собирать и хранить их за рубежом — они обязаны локализовать информацию на территории РФ.

Ранее Мировой суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей компанию Ookla, которая занимается услугами в сфере интернет-аналитики и владеет сервисом для проверки скорости интернета SpeedTest. Причиной штрафа также стал отказ локализовать данные российских пользователей.

До этого мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал компанию Apple на 2 млн рублей за отказ локализовать данные российских граждан. Представители ответчика Apple Inc пояснили, что корпорация не является ответственной за сбор данных в РФ и этим занимается компания Apple Distribution, однако представитель Роскомнадзора заявила суду, что ответственность за сбор этой информации несет именно Apple Inc.

28 июня за аналогичное правонарушение Таганский суд Москвы оштрафовал компании Twitch, Pinterest, Airbnb и UPS. Фирмы получили штрафы в размере от одного до двух миллионов рублей.